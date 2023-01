Stiri pe aceeasi tema

- Etalare de forta a firmelor constructorului bacauan Dorinel Umbrarescu, la inceputul anului in baza de la Adjud, pe traseul Autostrazii A7 Moldova. Peste 100 de camioane parcate „la linie” urmeaza sa intre in santier pe cele trei loturi ale sectiunii Focsani-Bacau (contractele de executie pentru cei…

- Bani in plus pentru PENSIONARI din 2023. Cum se calculeaza valoarea ajutorului de la stat dupa creșterea punctului de pensie De la 1 ianuarie 2023 pensionarii primesc bani in plus dupa ce punctul de pensie a crescut cu 12,5%, fața de anul trecut. De asemenea, valoarea indemnizației sociale pentru pensionarii…

- Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, anunța ca primul troleibuz nou va fi livrat de catre firma Solaris peste 15 luni. Totodata, edilul mai spune ca urmatoarele 99 vor fi furnizate pe parcursul a sapte luni, a anuntat primarul general al Capitalei, Nicusor Dan. Joi, alaturi directorul general…

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a afirmat joi ca pierderile suferite de Romania prin faptul ca nu intra in spatiul Schengen depasesc suma de 25 de miliarde de euro. Intrebat de jurnalisti, la Parlament, cati bani au fost investiti pentru asigurarea frontierelor externe la standardele Schengen,…

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode susține ca pierderile suferite de Romania prin faptul ca nu a intrat in spatiul Schengen depasesc suma de 25 de miliarde de euro. „Exista o evaluare la un moment dat, costurile doar pentru Ministerul Afacerilor Interne depaseau un miliard de euro – partial din…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere si Ministerul Transporturilor au semnat contractul de finantare pentru Autostrada A7 Moldova, sectorul Bacau-Pascani. Valoarea totala a proiectului este de peste 7,32 miliarde de lei, mai putin de 30- din suma provenind din fonduri europene.…

- Prefectul județului Prahova, Virgliu Nanu a fost astazi gazda vizitei de la Ploiești, organizata de catre Camera de Comert și Industrie Prahova, a E.S. Dna. Dao Vibulpanich- Ambasadorul Regatului Thailandei in Romania. Aflatǎ la inceput de mandat diplomatic Excelența Sa a dorit sa iși aprofundeze…