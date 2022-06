Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu a afirmat, marti, la Buzau, ca isi mentine parerea despre taxa de solidaritate ca ar fi oportuna. Nu stiu daca vom decide in coalitie sa o introducem, a mai spus el, precizand ca in Germania exista o astfel de taxa. "Imi mentin parerea, cel putin la taxa de solidaritate,…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis marti, in cadrul unei vizite la Scoala Gimnaziala nr. 11 din Buzau, ca proiectul „Romania Educata” vizeaza reducerea abandonului scolar si absenteismul de la examenele nationale, in contextul in care numarul elevilor inscrisi in acest an la Bacalaureat este in…

- Președintele Klaus Iohannis reacționeaza dupa apariția in presa a unor prevederi din proiectele noilor legi ale siguranței, care vizeaza organizarea SRI și SIE. Mai multe ONG-uri, dar și reprezentanți ai magistraților au contestat modificarile propuse. „Noi avem anumite legi pe domeniul securitații…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat marti, la Buzau, ca in domeniul securitatii nationale este necesara o legislatie moderna, iar aparitia in presa a unui prim draft al proiectelor de modificare a reglementarilor actuale a fost un lucru „eronat”, avand in vedere ca acestea urmeaza sa fie dezbatute…

- Presedintele Romaniei sustine ca legile securitatii nationale vor fi dezbatute de Guvern si de CSAT inainte de realizarea unei forme finale, mentionand ca drafturile de lege aparute in spatiul public vor fi modificate astfel incat legislatia sa fie modernizata. "Nu isi doreste nimeni a restauratie a…

- Președintele Klaus Iohannis a vorbit, marți, la Buzau, ca apariția informațiilor in media privind cele 10 proiecte care modifica legislația securitații naționae a fost „eronata”, acestea nefiind destinate publicului larg, deoarece trebuie dezbatute mai intai in Guvern, Parlament și CSAT.„Cineva, si…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, susține ca scoaterea in spațiul public a drafturilor legilor securitații reprezinta „o eroare”. „Cineva, știm cine, a considerat ca e bine sa le dea pe surse”, a spus Iohannis. Drafturile au fost dezvaluite in exclusivitate de jurnaliștii de la G4Media.ro. Liderul…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat legea pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului privind desemnarea Serviciului de Telecomunicatii Speciale ca integrator de servicii de comunicatii critice destinate autoritatilor publice cu atributii in managementul situatiilor de urgenta.