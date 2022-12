In contextul in care zeci de lideri africani au venit la Washington in aceasta saptamana, administrația Biden ofera un discurs nu foarte subtil in competiția economica cu China pe continent: Statele Unite ofera o opțiune mai buna partenerilor africani. Inainte de inceperea, marți, a summitului de trei zile al liderilor americani și africani, secretarul […] The post Umbra Chinei la summit-ul liderilor SUA-Africa. Washingtonul, depașit de Beijing: „Ne-am luat ochii de la minge” first appeared on Ziarul National .