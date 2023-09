Umberto Tozzi nu mai vine la București în 2023! Marele artist a fost operat de urgență /VIDEO! Concertul pe care legendarul artist italian Umberto Tozzi urma sa-l susțina la Sala Palatului, pe 6 octombrie, s-a reprogramat pentru anul viitor. Marele chitarist și compozitor ce a lansat mari succese precum ”Gloria”, ”Tu” ori ”Te amo” (pe care a imprumutat-o și Toto Cutugno), vandute in peste 70 de milioane de exemplare, a suferit un accident neprevazut, și-a rupt glezna pe scena și a ajuns la bisturiu. Toate concerte din turneul ”Gloria Forever 2023” au fost mutate pentru 2024. Inclusiv cel care urma sa aiba loc la București are o noua data, 24 mai 2024. Organizatorii precizeaza ca biletele… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

