- Realitațile Romaniei de astazi impun o plafonare a prețurilor la energie și gaze și, in consecința, umaniștii solicita Guvernului Romaniei sa gaseasca soluțiile optime pentru consumatori și pentru mediul economic.

DE URGENȚA, se solicita revizuirea masurilor de protecție a consumatorilor afectați de creșterea prețurilor la energie

- Autoritatea de Reglementare in Energie (ANRE) vrea sa modifice legislatia, astfel incat marii furnizori sa fie obligati sa livreze gaze consumatorilor in regim de ultima instanta, a anunțat, miercuri, Claudiu Dumbraveanu, director in cadrul ANRE. Potrivit acestuia, in ultimele doua saptamani, 31.000…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat joi legea pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrica si gaze naturale.

- "Proiectul de lege care prevede plafonarea prețurilor la energie și compensarea facturilor a fost adoptat de Parlament, masurile urmand sa se aplice de la 1 noiembrie, dupa ce legea va fi promulgata de președintele Klaus Iohannis. Pe langa consumatorii casnici, prețurile plafonate se vor aplica și…

- Producatorii si furnizorii de energie si gaze nu vor plafonarea prețurilor Foto: wikipedia.org. RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Producatorii si furnizorii de energie si gaze din România le solicita Guvernului si Parlamentului sa elimine masura plafonarii preturilor si sa se consulte…

- Senatul a adoptat, in unanimitate, mai multe amendamente la Ordonanța de Urgența 118/2021 care vin in sprijinul consumatorilor casnici și noncasnici, pe fondul creșterii prețurilor la energia electrica și gazelor naturale. Masurile de sprijin se vor aplica in perioada 1 noiembrie 2021 – 31 martie 2022.…

- Peste 175.000 de romani au semnat pana acum in cadrul campaniei inițiate de PSD de susținere a proiectului de lege depus in Parlament privind plafonarea prețurilor la electricitate și gaze. Numarul mare de...