Ancheta de la Arad, din cazul afaceristului care a sarit cu masina in aer, dupa ce un explozibil a fost montat in interiorul autoturismului, a luat o noua turnura. De ce? Oamenii legii au descoperit doua tipuri de ADN pe explozibilul din automobilul omului de afaceri. Una din mostrele ADN este a victimei, iar anchetatorii […] The post ULUITOR! Ce au gasit anchetatorii in epava masinii afaceristului care a sarit in aer, la Arad... Rasturnare de situatie in tot dosarul first appeared on Ziarul National .