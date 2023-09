Ultrașii Stelei Roșii Belgrad au reacționat la bannerul ”Kosovo e Serbia”: ”Românul are doar trei frați!” Fanii sarbilor de la Steaua Roșie Belgrad au avut un mesaj pentru suporterii romani, dupa bannerul „Kosovo e Serbia”, afișat la meciul Romaniei din preliminariile EURO 2024 (2-0). In timpul meciului, suporterii au afișat un mesaj pentru romani: „Romanul are doar trei frați: Dunarea, padurea și sarbii. Va mulțumim, frați romani!”. Dupa ce au vazut mesajul, ultrașii din gruparea „Uniți sub tricolor”, care au fost implicați in scandalul care a dus la intreruperea partidei, au reacționat pe pagina de Facebook. „Romanul are doar trei frați: Dunarea, padurea și pe sarbi! Va mulțumesc, frați romani!”… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

