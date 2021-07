Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Belgiei, Alexander De Croo, a transmis, prin intermediul președintelui R.Moldova Maia Sandu, un mesaj de compasiune pentru familiile muncitorilor moldoveni care au decedat in tragicul accident de la Anvers (Antwerpen). Despre aceasta anunța Maia Sandu pe pagina sa de Facebook.…

- Doinița Oancea și-a serbat mama, iar cu ocazia zilei sale de naștere, actrița a postat o imagine și un mesaj emoționant pe o rețea de socializare in care și-a aratat aprecierea și iubirea fața de cea care i-a dat viața. Chiar și asemanarea dintre cele doua este izbitoare.

- Oana Roman, in varsta de 45 de ani, și Marius Elisei s-au casatorit in urma cu 7 ani, iar relația lor a fost greu incercata de-alungul timpului. In cele din urma, aceștia au divorțat și au o relație buna, de dragul fetiței lor, Isabela. Vedeta și-a surprins fanii de pe contul de socializare, dupa ce…

- In Duminica Floriilor, Betty Vișanescu nu a putut sa treaca cu vederea ziua de naștere a fratelui și a tatalui sau, doi dintre cei mai importanți barbați din viața ei. Vedeta a facut o postare de-a dreptul induioșatoare pe contul sau personal de Instagram, unde le-a trimis și un mesaj emoționant lui…

- Starea de sanatate a celebrului jucator de golf Tiger Woods este din ce in ce mai buna și, surprinzator pentru toți fanii, acesta s-a intors pe terenul de golf. Bineințeles, pentru cateva fotografii. Tiger Woods i-a incantat pe toți urmaritorii lui de pe Instagram cu o fotografie de colecție care demonstreaza…

- Matilda Pascal Cojocarița și Ștefan Cigu sunt impreuna de mai bine de 27 de ani și formeaza un cuplu perfect pe scena, cat și in viața personala. De ziua de naștere a soțului ei, interpreta i-a transmis un mesaj de dragoste, pe contul de socializare. Ștefan Cigu iși serbeaza ziua de naștere pe 22 aprilie,…

- Alina Eremia se mandrește cu o mama frumoasa foc, pe care o iubește nespus și careia i-a adresat un mesaj emoționant cu ocazia zilei sale de naștere. Cele doua seamana foarte mult, de aici putandu-ne da seama de la cine a moștenit artista noastra trasaturile frumoase. Iata ce i-a transmis cantareața…

- Cu viata apropiindu-se de final, Ducele de Edinburgh a avut doar trei lucruri sa-i spuna celui mai mare fiu al sau atunci cand a cerut sa il vada in spital, cu numai cateva saptamani in urma.