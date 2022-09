Stiri pe aceeasi tema

- Regina Elisabeta a murit joi in castelul sau scotian de la Balmoral din cauza degradarii rapide a starii ei de sanatate. Din cauza aceasta, doi dintre fiii ei si nepotul William nu ar fi avut cum sa ajunga la timp la capataiul suveranei.

- Reuters prezinta cateva date importante din viata reginei Elisabeta a II-a, cel mai longeviv monarh al Regatului Unit. Acesta a murit joi, 8 septembrie, la varsta de 96 de ani. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Charles, print de Wales, a devenit Charles al III-lea, regele Marii Britanii dupa ce mama sa, regina Elisabeta a II-a "a murit in pace" la resedinta sa de la Balmoral, joi, in cursul dupa-amiezii, conform unui anunt al Palatului Buckingham, transmite DPA.

- Marți, ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat despre Liz Truss, noua prim-ministra a Marii Britanii, ca abordarea sa nu va ajuta regatul la nivel internațional și a ironizat-o pentru ca a spus ca nu știe daca președintele francez este un prieten sau un inamic pentru Londra, relateaza agenția…

- Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat marți, despre Liz Truss, noua prim-ministra a Marii Britanii, ca abordarea sa nu va ajuta regatul la nivel internațional și a ironizat-o pentru ca a spus ca nu știe daca președintele francez este un prieten sau un inamic pentru Londra, relateaza agenția…

- Mircea Lucescu, unul dintre cei mai titrați antrenori din istoria fotbalului romanesc, implinește astazi 77 de ani. Nu se gandește la retragere și continua sa-și duca mai departe marea pasiune chiar daca lucreaza la o echipa care „se plimba” aproape in fiecare zi cu avionul, din cauza razboiului din…

- Jalal Noory era doar un copil cand a scapat de razboiul civil din Afganistan, izbucnit ca urmare a invaziei sovietice in țara sa, in 1979. El a ajuns in Ucraina, care a devenit a doua sa casa, unde și-a construit o noua viața, arata un reportaj BBC . La aproximativ 25 de ani mai tarziu el a devenit…

- O adolescenta de 18 ani a fost arestata in Ucraina si risca sa fie condamnata la inchisoare pe viata pentru tradare. Ea a fost prinsa ca le spune rusilor pozitiile soldatilor si ale echipamentelor militare ale armatei ucrainene.