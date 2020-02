Stiri pe aceeasi tema

- Conform unui raport publicat de Comisia Europeana, 74 la suta dintre victimele traficului de persoane recrutate dintr-un stat membru al UE și exploatate in altul provin din Romania. Povestea unei fete de 18 ani care a fost asasinata la scurt timp dupa ce a depus marturie intr-un dosar de trafic de minori…

- Ministrul Tineretului si Sportului, Ionut Stroe, le-a oferit, miercuri, diplome si flori sportivilor romani medaliati la Jocurilor Olimpice de Tineret, editia de iarna din Elvetia, in frunte cu Georgeta Popescu si Andrei Nica, medaliati cu aur in proba de monobob, cu prilejul unei ceremonii la sediul…

- Operatiune de amploare a politistilor spanioli care a vizat o retea de prostitutie cu ramificatii in Romania. Anchetatorii au descoperit fete racolate la noi in tara, unele minore, tinute prizoniere in Barcelona. Tinerele erau obligate sa se drogheze, iar in casele proxenetilor s-au gasit arme si cocaina.…

- Victor Eskenasy, arheolog si istoric medievist, ziarist, dar si redactor la Radio Europa Libera din 1988, s a stins din viata.Victor Eskenasy Morosan este licentiat al Facultatii de Istorie a Universitatii Bucuresti. Arheolog medievist si cercetator stiintific la Centrul de istorie si teorie militara…

