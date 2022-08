Stiri pe aceeasi tema

- Desi mult timp au avut relatii mai degraba glaciale, Novak Djokovici si Nick Kyrgios s-au imprietenit la Londra. Inainte de finala de la Wimbledon, cei doi au spus ca vor lua cina impreuna, iar invingatorul va plati. Invingatorul la Wimbledon a fost Djokovici, iar Kyrgios l-a intrebat apoi, intr-un…

- In interviul oferit pentru Money.ro, regizorul, scriitorul, managerul Teatrului Național Cluj-Napoca Mihai Maniuțiu a vorbit in premiera despre soția sa, Anca Manuțiu, profesor universitar. – Soția Dvs. este o prezența foarte discreta și imi imaginez ca așa aveți intenția sa ramana. Totuși, cum v-ați…

- Luna traverseaza astazi zodia Taur și ne ofera ocazia sa ne mai liniștim emoțional. Cat despre bani, ne preocupam de situația financiara și sa cautam sa o stabilizam. Horoscop zilnic 24 iunie Recomandare! Citiți horoscopul atat pentru zodie, cat și pentru semnul de ascendent. Horoscop Berbec/ Ascendent…

- Presedintele Curtii Constitutionale, Valer Dorneanu, si-a incheiat mandatul. In cei noua ani de mandat a incasat un salariul colosal si doua pensii speciale. Am facut calculul si a reiesit ca Dorneanu este milionar in euro. „Presa este un plaman prin care respira o natiune", minunate cuvinte ce apartin…

- Teapa Saga Festival: pierderi, datorii, haos. Intre noaptea de vineri spre sambata (3 spre 4 iunie) si cea de duminica spre luni (5 spre 6 iunie), pe Arena Nationala se desfasoara Saga Festival. Evenimentul este autorizat de catre Primaria Municipiului Bucuresti, in ciuda zgomotului infernal care acopera…

- Dupa ce in primele stadii ale invaziei au suferit infrangeri umilitoare, fiind nevoite sa se retraga din regiunile Kievului si Cernihivului pentru a se regrupa, fortele armate rusesti si-au schimbat acum strategia, tocandu-i sistematic pe aparatorii ucraineni, relateaza Politico. Corespondentul de razboi…

- Iunie este o luna decisiva pentru viitorul elevilor din Romania. Absolventii clasei a VIII-a sustin examenele de Evaluare Nationala pentru a intra la liceu. Tinerii de clasa a XII-a dau bacalaureatul care le permite inscrierea la universitate. Pana la examenele nationale mai sunt doar cateva saptamani.…

- Porturile ucrainene de la Marea Neagra au fost blocate de cand Rusia a inceput invazia in Ucraina, la 24 februarie, iar peste 20 de milioane de tone de cereale sunt blocate in silozurile din tara. SUA si Marea Britanie vor sa trimita nave de razboi pentru a sparge blocada. Expertii internationali in…