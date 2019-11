Stiri pe aceeasi tema

- In urma testarii conducatorilor auto angrenati in transportul buletinelor de vot au fost depistati doi soferi, care la testarea cu aparatul etilotest au prezentat valori de 0,06 si respectiv 0,17 mg/l alcool pur in aerul expirat, spun reprezentantii...

- Dan Barna, Theodor Paleologu și Kelemen Hunor sunt singurii trei candidați care au acceptat invitația Europa FM de a participa la o dezbatere inaintea primului tur al alegerilor prezidențiale. Aproximativ 30.000 de oameni se uitau la dezbatere la ora 21:00, fapt care confirma interesul foarte ridicat…

- Peste 200 de infractiuni au fost constatate de politistii rutieri in primele trei zile ale lunii pe sosele. Oamenii legii au organizat o razie pentru combaterea conducerii autovehiculelor de catre persoane aflate sub influenta bauturilor alcoolice sau a substantelor psihoactive.

- Se fac ultimele pregatiri pentru primul tur al alegerilor prezidențiale, programat duminica, 10 noiembrie. La Buzau, buletinele de vot și celelalte materiale necesare bunei desfașurari a alegerilor prezidențiale au ajuns sambata la sediul Instituției Prefectului, sub escorta jandarmilor buzoieni care…

- Votul prin corespondența a creat o situație nemaiintlnita pana acum. Circa 2000 de romani din strainatate și-au exprimat deja votul pentru cel de-al doilea tur de scrutin in alegerile prezidențiale. Asta , in condițiile in care nu se cunosc exact candidații care vor intra in turul doi. Autoritatea Electorala…

- Doi soferi romani au fost arestati preventiv la Calais, in Franta, dupa ce in camionul lor au fost descoperiti opt migranti. Printre migranti, care erau in usoara hipotermie, se aflau si patru copii. Camionul condus de romani avea o remorca frigorifica cu temperatura de 7 grade, in care era amenjata…

- Doi soferi romani au fost arestati in portul Calais, in aceasta dimineata, dupa ce autoritatile britanice de frontiera au descoperit ca transportau opt migranti afgani intr-o remorca frigorifica, scrie The Mirror.

- S – au reluat conferințele de presa la sediul PSD Argeș. Astazi, Ion Georgescu, secretarul general al organizatiei și Cristian Gentea, președintele PSD Pitești, au fost prezenți. Primarul de la Mioveni, Ion Georgescu, crede ca, la prezidentiale, PSD Argeș va lua un scor mai bun decat cel de la europarlamentare.…