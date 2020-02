Stiri pe aceeasi tema

- Cand vine vorba de tunepu, nimeni nu o intrece pe Nicoleta Nuca! Recent, vedeta s-a dezlantuit intr-o cafenea de fite din Capitala, iar Spynews.ro, cel mai tare site monden din Romania, prezinta imagini incredibile de la fata locului.

- Au trecut deja cateva saptamani de cand a izbucnit scandalul dintre Alex Velea și Abi Talent. Nu doar ca a starnit foarte multe reacții din partea opiniei publice, dar a imparțit și vedetele din showbiz-ul autohton in doua tabere.

- Oana Zavoranu și Alex Ashraf formeaza unul dintre cele maisolide cupluri din showbiz, in ciuda diferenței de varsta dintre cei doi. S-aucasatorit și au o casnicie așa cum și-au dorit, dupa cum a declarat și vedetade mai multe ori.Atunci cand vine vorba despre detalii din viața personala, Oana Zavoranu…

- Informatii de ultima ora in scandalul dintre What's Up si Alice Badea! Dupa ce Spynews.ro a anuntat in exclusivitate ca What's Up a ajuns la sectia de politie, au urmat detalii cutremuratoare! Acum, scandalul ia amploare! What's Up ar fi muscat de mana un om al legii.

- O alta femeie insarcinata, victima a unui accident rutier. Aceasta a fost lovita de un automobil, in timp ce traversa strada pe trecerea de pietoni din Capitala. Incidentul a avut loc seara trecuta, in jurul orei 19:00. Potrivit politiei, femeia si fatul sunt in afara pericolului.

- Intr-o postare pe Facebook, un martor al incendiului din Sun Plaza relateaza haosul pe care flacarile și fumul l-au provocat in mall-ul din Capitala.Un incendiu a izbucnit duminica dupa-amiaza la Mall Sun Plaza, Berceni. In urma unor apeluri primate la 112, pompierii și echipajele SMURD au intervenit…