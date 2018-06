Ultimele bilete la Legion Run! Evenimentul international Legion Run va avea loc in premiera in Romania, in data de 16 iunie 2018, la Divertiland Water Park, Chiajna.



Legion Run este experienta unica a unui eveniment necompetitiv, dar cu multa adrenalina si distractie, cu o serie de obstacole special realizate pentru a incuraja spiritul de echipa si depasirea limitelor cu ajutorul celorlalti participanti.



Pentru a beneficia de ultimele bilete la Legion Run, accesati site-ul evenimentului.



Pe langa ofertele care vor fi afisate pe site si pe pagina de Facebook, Legion Run va pastra pretul de 130 RON… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Suntem in anul 2018. Facebook tocmai a “depasit” un scandal legat de confidentialitatea datelor, in Romania e o discutie pe tema unui numar de 311.000 de autorizatii de interceptare emise de SRI. Uniunea Europeana printr-o lege din aprilie 2016, GDPR (General Data Protection Regulation), intrata in…

- A ieșit mare deranj dupa ce Ambasada Suediei din Romania a postat pe Facebook o poza cu muzicianul și producatorul Dan Bursuc și consilierul-adjunct al sefului Misiunii, Alexander Peyre Dutrey. Zeci de mesaje ale fanilor ambasadei au aratat cat de ingroziți, indarjiți și plini de ura sunt unii atunci…

- Monica Tatoiu a explicat cum reacționeaza soțul ei atunci cand ea apare la emisiuni de televiziune. Monica Tatoiu are o relație de peste 35 de ani cu Victor Tatoiu . Monica Tatoiu și partenerul ei de viața au impreuna un baiat . Soțul vedetei nu apare niciodata la TV. Prezenta in platoul emisiunii pe…

- Evenimentul international Legion Run va avea loc in premiera in Romania, in data de 16 iunie 2018, la Divertiland Water Park, Chiajna.Legion Run este experienta unica a unui eveniment necompetitiv, dar cu multa adrenalina si distractie, cu o serie de obstacole special realizate pentru a incuraja…

- Fostul presedinte Traian Basescu comenteaza in termeni duri scandalul referitor la mutarea Ambasadei Romaniei in Israel de la Tel Aviv la Ierusalim si declaratiile liderului PSD Liviu Dragnea pe acest subiect, afirmand ca “un neispravit din Teleorman a facut praf si pulbere 60 de ani de diplomatie consistenta…

- Energia din surse regenerabile acopera, vineri la pranz, aproape 70% din productia totala a tarii, pe primele locuri fiind energia hidro si cea eoliana, potrivit datelor privind starea sistemului energetic national, prezentate in timp real pe site-ul Transelectrica. Astfel, vineri la ora 13:10,…

- Theo Pasa, constanteanul despre care presa mondena din Romania a scris ca ar avea o relatie amoroasa cu Simona Halep, a tinut, astazi, sa lamureasca lucrurile, prin intermediul unei postari, de la Miami, pe pagina personala de Facebook. Buna dimineata. In urma articolelor aparute in spatiul public doresc…

- Parlamentarul european Cristian Preda anunta pe Facebook faptul ca a fost chemat in fata Consiliului de Onoare al ordinului Steaua Romaniei, pentru a raspunde pentru acuzatiile de defaimare a tarii peste hotare.