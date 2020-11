Ultimatum în Italia: 48 de ore pentru înăsprirea restricțiilor! Ministrul italian al sanatatii a declarat duminica aceasta ca noile date privind contaminarile cu noul tip de coronavirus sunt ”ingrozitoare” si ca Italia are la dispozitie doar doua zile pentru a aproba restrictii mai severe menite sa opreasca raspandirea virusului, informeaza Reuters, preluata de Agerpres. Duminica, Italia a inregistrat aproape 32.000 de noi contaminari, cel […] The post Ultimatum in Italia: 48 de ore pentru inasprirea restricțiilor! appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

