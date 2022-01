Stiri pe aceeasi tema

- Au fost violențe fara precedent la greva de la STB, deși Tribunalul București a decis vineri ca protestul este ilegal. Chiar și așa, s-a intrat azi in a treia zi de proteste, dar și intr-o faza a violențelor. Directorul general al Societatii de Transport Bucuresti, Adrian Criț, a anunțat ca in dimineața…

- Directorul general al Societatii de Transport Bucuresti, Adrian Crit, estimeaza pierderile provocate de greva, in momentul de fata, in jur de 20 milioane lei si avertizeaza ca, daca angajatii nu isi vor relua activitatea, STB ar putea intra in insolventa.

- Un numar de 15 vehicule se aflau in traseu sambata dimineata, la ora 8:00, potrivit datelor oferite de directorul general al Societatii de Transport Bucuresti, Adrian Crit. "La ora 8: 00 sunt 15 vehicule in traseu: - 2 vagoane de la Depoul Dudesti, respectiv 401, 415, de pe linia 1; 5 vagoane…

- Greva declansata de angajatii Societatii de Transport Bucuresti (STB) continua si sambata, desi Tribunalul Bucuresti a decis vineri ca aceasta este ilegala. Potrivit directorului general al STB, Adrian Crit, sambata dimineața, la prima ora, au iesit pe traseu doar trei tramvaie si 10 autobuze. Tramvaiele…

- Nu doar problema salariala este cea care-i nemulțumește pe șoferii și vatmanii Societații de Transport București, intrați in greva spontana joi și vineri. Angajații reclama condițiile dificile de munca ce genereaza fluctuațiile mari de personal. „Ca șofer va spun ca oricine poate de maine sa obțina…

- Directorul general al Societatii de Transport Bucuresti (STB), Adrian Crit, a declarat vineri ca propune sindicatului reprezentativ deschiderea negocierilor pentru contractul colectiv de munca, dar cu conditia ca vineri angajatii STB sa iasa pe traseu. "Concret, propun deschiderea negocierilor contractului…

- Greva declansata de sindicalistii Societatii de Transport Bucuresti (STB) continua si vineri, soferii refuzand sa scoata pe traseu autobuzele, troleibuzele si tramvaiele, desi tribunalul Bucuresti a suspendat joi greva si a decis reluarea imediata a activitatii in transportul public din Capitala. Seful…

- Contractul colectiv de munca al angajatilor Societatii de Transport Bucuresti este valabil si am fost de acord cu initierea negocierilor imediat dupa aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, a declarat, miercuri, directorul general al STB, Adrian Crit. El a subliniat ca trebuie modificate…