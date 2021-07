Stiri pe aceeasi tema

- Handbaliștii de la CSU din Suceava au inceput cu o victorie clara turneul final al Campionatului Național de juniori II, care a debutat la mijlocul acestei saptamani la Cluj-Napoca. In primul joc, „alb-albaștrii” au dispus categoric, cu scorul de 46-32 (25-18), de Fortuna București. Echipa antrenata…

- Nationala feminina de volei a Romaniei a invins echipa Spaniei cu scorul de 3-2 (24-26, 24-26, 25-20, 25-21, 15-12), sambata, la Harnes (Franta), intr-un meci din Grupa A a competitiei Golden League. Tricolorele antrenate de italianul Luciano Pedulla au obtinut o victorie…

- Echipele locale de rugby au avut rezultatul diametral opuse in ultima etapa a Diviziei Naționale de rugby. CSM Bucovina Suceava a jucat pe terenul liderului, Știința Petroșani, in fața caruia nu a avut nici o șansa, scorul final fiind 82-21. Infrangerea a fost fara indoiala usturatoare, dar sa amintim…

- Britanicul Lewis Hamilon s-a impus in Marele Premiu al Spaniei, de la Barcelona, dupa o cursa excelenta a pilotului de la Mercedes. Hamilton a plecat din pole-position, pentru a 100-a oara in aceasta cariera, dar a fost depașit in primul viraj de olandezul Max Verstappen. Pilotul lui Red Bull a fost…

- Echipa Real Sociedad a invins la limita in deplasare, cu scorul de 1-0, formatia SD Eibar, in ultimul meci al etapei a 32-a a campionatului de fotbal al Spaniei, disputat luni seara. Oaspetii au marcat unicul gol al intalnirii in prima repriza, prin atacantul suedez Alexander Isak (26).…

- In cadrul etapei a II-a a Diviziei Naționale de rugby, RC Gura Humorului a primit vizita echipei Grivița București. Doar formația humoreana a evoluat la finele saptamanii trecute, pentru ca CSM Suceava a stat in aceasta runda, formatul acestui sezon competițional a eșalonului secund avand noua grupari,…

- Etapa a XV-a a seriei I a Ligii a III-a de fotbal a fost una favorabila gruparii Foresta Suceava, singura care a ieșit invingatoare. Bucovina Radauți a remizat acasa cu Dante Botoșani, iar Șomuz Falticeni a cedat la Piatra Neamț. Vreme buna, teren splendid și toate condițiile pe stadionul ”Areni” la…