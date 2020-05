Stiri pe aceeasi tema

- Minivacanța in siguranța! In contextul minivacanței prilejuite de sarbatorirea Zilei de 1 Iunie, la nivelul Inspectoratului de Poliție Județean Vrancea au fost luate masuri suplimentare pentru prevenirea faptelor ilegale, prin asigurarea unei prezențe suplimentare a efectivelor de ordine publica la…

- Cu emotie in glas dar cu multa bucurie in suflet, cei 5 elevi pompieri, repartizati in stagiul de practica la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Anghel Saligny” al judetului Vrancea, au depus Juramantul militar. Ceremonia a avut loc astazi, 29 mai, la sediul institutiei, intr-un cadru restrans,…

- Depunerea juramantului militar la sediul jandarmeriei vrancene Zi de bucurie și de aducere aminte pentru cei 6 elevi jandarmi, aflati in stagiul de practica la Inspectoratul de Jandarmi Județean Vrancea. Intr-un cadru restrans, impus de condițiile referitoare la distanțarea sociala, cei 6 elevi jandarmi…

- 81 de elevi ai Scolii de Agenti de Politie „Vasile Lascar” din Campina vor efectua, in perioada 18 mai – 15 august a.c., stagiul de practica la Inspectoratul de Poliție Județean Argeș. Pentru 32 de fete si 49 de baieti aceasta a fost prima din cele aproape treisprezece saptamani de practica pe care…

- Politistii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vrancea s-au alaturat campaniei de donare de sange, pentru a contribui la salvarea colegei noastre, politista din județul Teleorman, diagnosticata recent cu leucemie acuta. Inca de la sfarșitul lunii aprilie, polițiștii vranceni s-au mobilizat…

- Acțiuni desfașurate de polițiștii, jandarmi și forte ale M.A.P.N In perioada 30 aprilie – 1 mai a.c., polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vrancea au organizat și executat o acțiune cu efective marite pentru prevenirea și combaterea faptelor asociate evenimentelor circumscrise extinderii…

- Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vrancea fac verificari la domiciliile persoanelor aflate in autoizolare/carantina In contextul raspandirii la nivel național a infecției cu virusul “CORONAVIRUS SARS-CoV-2” și avand in vedere dispoziția privind efectuarea de verificari in teren…