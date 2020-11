Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu a izbucnit in aceasta seara la trei case de pe strada Constantin Stere din Focșani. Conform proprietarului casei de unde a pornit incendiul, cauza ar fi un coș de fum neizolat corespunzator. La stingerea incendiului au intervenit cinci echipaje de pompierii din Focșani, cu autospeciale de…

- Am continuat calatoria in cadrul rubricii „Monitorul vine pe strada ta‟, cu o vizita pe strada Timotei Cipariu din Focșani, pentru a vedea cum arata covorul asfaltic, trotuarele, caile de acces in blocuri și ce s-a mai schimbat in zona in urma lucrarilor de modernizare a strazilor, prin programul „Modernizare…

- Astazi, ora 13.50, pe strada Marașești din municipiul Focșani, un biciclist care circula dinspre strada Cuza Voda catre Obor, nu s-a asigurat la schimbarea direcției de mers și a intrat in coliziune cu o motocicleta condusa de un barbat de 33 de ani. Ambii conducatori de vehicule au fost tesați alcoolscop,…

- Un barbat a fost gasit cazut pe strada, in Focșani, susținand ca a fost lovit de o mașina. Evenimentul a avut loc in urma cu puțin timp, in zona Pieței Moldovei. Conform martorilor, la fața locului a intervenit un echipaj al Detașamentului de Pompieri din Focșani, cu o ambulanța SMURD. Contactat, purtatorul…