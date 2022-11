ULTIMA ORĂ. Val de aer polar peste toată țara Ultima ora, val de aer polar peste toata țara, in urmatoarele 48 de ore, prezența unui anticiclon deasupra Peninsulei Scandinave va determina patrunderea unor mase de aer rece deasupra Romaniei.Potrivit meteorologilor acest aer rece și dens, format in estul Europei, va patrunde inițial mai ales la exteriorul Munților Carpați, deci in estul și sudul țarii. Temperaturile [...] The post ULTIMA ORA. Val de aer polar peste toata țara first appeared on Partener TV . Citeste articolul mai departe pe tvpartener.ro…

