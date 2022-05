Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Valerica Chitic a anunțat ca se lucreaza la asfaltarea mai multor strazi din orașului Marașești. Astfel, ieri se asfaltau strazile Cuza Voda și Doinei. Administrația locala are in derulare doua proiecte de reabilitare a unor strazi. „In orașul Marașești continua lucrarile de reabilitare și…

- Lucrarile de reabilitare a drumului DN 2L intre Soveja și Lepșa au fost demarate, ieri, pe doua porțiuni din cele doua localitați. Prefectul județului Vrancea, Nicușor Halici, a participat la predarea amplasamentului catre constructor și a discutat in Soveja și Tulnici cu primarii Aurel Boțu și Ionuț…

- Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” Focșani nu mai este de astazi spațiu de cazare temporar pentru refugiați. In locul acestuia, va funcționa ca spațiu de cazare caminul Colegiului Tehnic „Valeriu D. Cotea”, care are o capacitate totala de 120 de locuri. Modificarea vine in urma solicitarii transmise…

- La data de 05 martie a.c., 21:00, polițiștii Secției 1 Poliție Rurala Golești au efectuat semnal regulamentar de oprire unui autoturism care circula pe DJ 204 E Doaga, din sens opus, al carui conducator auto nu l-a respectat, continuandu-și deplasarea. Polițiștii au pornit in urmarirea autoturismului,…

- In perioada 1-8 martie 2022, Primaria Municipiului Focșani prin Ansamblul Folcloric ”Țara Vrancei” organizeaza sub denumirea generica „Povestea Marțișorului” o serie de manifestari cultural-artistice dedicate tradițiilor legate de venirea primaverii, mai ales ca marțișorul este un bun de patrimoniu…