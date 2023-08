Stiri pe aceeasi tema

- Tribunalul din Amsterdam a dispus miercuri predarea lui Ilie Marcel Serbuc, suspectat ca a ucis o fata de 12 ani si i-a ascuns cadavrul in lada unei canapele, potrivit Agerpres."Tribunalul Amsterdam, in baza unui mandat european de arestare, a dispus, astazi, predarea inculpatului Serbuc Ilie Marcel,…

- Mama fetei de 12 ani ucisa si ascunsa in lada unei canapele a fost lasata in libertate de procurori, dupa ce a fost audiata, vineri, timp de mai multe ore, la sediul Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti. Potrivit unor oficiali ai Parchetului, femeia a dat o declaratie coerenta in fata procurorilor,…

