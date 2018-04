ULTIMA ORĂ! O casă a ars în întregime la Golești; proprietarul a fost rănit

In jurul orei 3:30 un apel la numarul unic de urgența 112 a anunțat un incendiu de locuința in sat Golești, com. Golești. Din cadrul Detașamentului de Pompieri Focșani s-au deplasat trei autospeciale de stingere cu apa și spuma și ambulanța SMURD. Forțele de intervenție au acționat pentru stingerea incendiului care se manifesta generalizat la o locuința construita din lemn cu invelitoare din carbon bitumat compusa din patru camere pe o suprafața de 100 mp. In urma incendiului proprietarul in varsta de 54 de ani a suferit leziuni minore la nivelul membrului superior drept și la nivelul scalpului.… Citeste articolul mai departe pe monitorulvn.ro…

