- UPDATE – Cererea de revocare a lui Vlad Voiculescu din functia de ministru al Sanatatii a ajuns la Cotroceni, a precizat Administratia Prezidentiala. Premierul Florin Citu l-a revocat din functie, miercuri, pe ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, anuntand ca interimar la conducerea ministerului va…

- Ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu, va fi demis, au declarat surse politice pentru HotNews.ro. Premierul Florin Cîțu s-a întâlnit în aceasta dimineața cu vicepremierul Dan Barna, fiind extrem de nemulțumit de scandalurile în lanț din jurul Ministerului Sanatații. Stire…

- Ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu, l-ar fi numit la șefia Institutului Național de Sanatate Publica pe Marius Ungureanu, lector la o facultate de științe politice, potrivit unor surse citate de DC News. Citește și: Klaus Iohannis, mesaj de la tribuna ICCJ: anunța schimbarea legilor justiției…

- Ministrul Sanatatii, Vad Voiculescu, a evitat luni seara sa se pronunte daca scolile ar trebui sau nu sa se redeschida. ”Va inchipuiti ca nu pot sa ma pronunt in momentul asta. O sa evit sa ma pronunt. Intrebati-ma altceva, va rog”, a spus Vlad Voiculescu, la B1 TV, seara, intrebat fiind, daca scolile…

- Ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, a dat o mostra din logica pe care o deține! Voiculescu a vorbit despre relația pe care o are premierul Florin Citu și a spus ca este una deschis, in care fiecare reproșeaza ce are de reproșat. Apoi, Voiculescu a lovit: a spus ca nu au avut pana acum sa isi reproseze…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, va avea joi, 21 ianuarie a.c., ora 14:30, la Palatul Cotroceni, o ședința de lucru la care vor participa Prim-ministrul Romaniei, Florin Cițu, Viceprim-ministrul Dan Barna, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, și ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene,…