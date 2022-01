Stiri pe aceeasi tema

- La solicitarea procurorilor PCCOCS, Judecatoria Chișinau, sediul Ciocana, a dispus aplicarea masurii preventive - arestul preventiv, pentru un termen de 30 de zile in privința lui Constantin Botnari.

- Dupa ce fostul democrat Constantin Botnari a publicat un video pe YouTube in care a declarat ca nu se ascunde și este discus ca colaboreze cu autoritațile, PCCOCS a venit cu o reacție. Acesta este cercetat penal de procurorii PCCOCS intr-un dosar anunțat de instituție prin comunicatul de presa din…

- Fostul director al SA Metalferos, Alexei Țimbrovschi, invinuit ca in complicitate cu Vladimir Plahotniuc și alte persoane au creat și condus o organizație criminala și care este dat in cautare de autoritați pentru ca se eschiveaza de a se prezenta in fața procurorilor, nu vrea ca Judecatoria Chișinau,…

- Magistrații Judecatoriei Chișinau, sediul Ciocana, astazi, 22 decembrie, au examinat cererea procurorilor privind plasarea în arest pentru 30 de zile a unui figurant în dosarul corupției la eliberarea actelor cadastrale. Judecatorii au intrat în deliberari. Procurorul de caz a…

- Cererea procurorilor de arestare a fostului lider al Partidului Democrat, Vladimir Plahotniuc, va fi examinata de Judecatoria Chișinau sediul Ciocana. La 13 decembrie, Curtea Suprema de Justiție (VSP) a respins cererea avocaților de a stramuta cauza de la Judecatoria Chișinau la o alta instanța de fond.…

- Judecatoria Chișinau, sediul Ciocana, examineaza astazi demersurile procurorilor anticorupție prin care se solicita aplicarea masurii preventive - arest preventiv pentru o perioada de 30 de zile in privința lui Alexandru Gheorghieș de la Curtea de Apel Balți, magistrat cercetat

- Procurorii Procuraturii Anticorupție (PA), joi, 18 noiembrie, au înaintat demersuri privind aplicarea masurii preventive în privința magistratului Alexandru Gheorghieș, reținut și cercetat penal pentru îmbogațire ilicita, și a lui Ghenadie Sîrbu, unul dintre complicii judecatorului.…

- Avand in vedere desconsiderarea citației emise și neprezentarea cetațeanului Platon Veaceslav in fața organului de urmarire penala, procurorii anticorupție au solicitat aplicarea masurii preventive sub forma de arest preventiv in privința acestuia. In dupa amiaza zilei de 11 noiembrie curent, magistrații…