- Președintele Klaus Iohannis a semnat, miercuri, decretele pentru demisiile miniștrilor USR PLUS și a vicepremierului Dan Barna, dar și pentru preluarea protofoliilor a miniștrilor interimari pentru urmatoarele 45 de zile. Administrația Prezidențiala a transmis ca președintele a semnat miercuri decretele…

- Președintele Iohannis a luat act de demisia miniștrilor USR PLUS și a semnat decretele pentru numirea interimarilor din PNL Președintele Klaus Iohannis a luat act de demisia miniștrilor USR-PLUS și a semnat decretele de numirile a miniștrilor interimari la ministerele in cauza, interimat ce va dura…

- Miniștrii USR PLUS și-au inaintat demisiile, dar premierul nu a luat inca act de ele. USR PLUS il acuza pe Florin Cițu de iresponsabilitate in actul guvernarii și ii cer in continuare sa renunțe la funcție astfel incat coaliția de dreapta sa continue cu un alt premier.

- Florin Roman: ”Marți vor fi demiși toți secretarii de stat și prefecții USR PLUS”. Ce poate face Cițu dupa demisia miniștrilor Deputatul de Alba, Florin Roman, vicepreședintele Camerei Deputaților și membru al echipei lui Florin Cițu, a anunțat luni la Antena 3 ca marți vor fi demiși toți secretarii…

- Vicepremierul demisionar Dan Barna anunta ca va onora invitatia presedintelui Klaus Iohannis de a merge la discutii, iar mesajul va fi de a continua guvernarea in aceeasi coalitie, dar cu alt premier. „Astazi, de la Cabinetul domniei sale (presedintele Klaus Iohannis – n.r), a venit o invitatie pentru…

- Guvernul Cițu este deja un guvern picat, inca de la anunțul facut de Dan Barna ca miniștrii USR iși vor depune marți dimineața demisiile, susține Sorin Grindeanu.„Acest pas era necesar de cand au declanșat criza. E un prim pas de ieșire din ipocrizie a celor de la USR. Nu poți sa fii și la putere și…

- Guvernul condus de Florin Cițu a devenit istorie, luni seara, in momentul in care Dan Barna, co-președintele USR PLUS a anunțat ca marți dimineața toți miniștrii partidului din cadrul actualului cabinet vor demisiona din funcție. In aceste condiții, actualul guvern, cu alți miniștri, va trebui sa ceara…

- Dan Barna a anunțat, luni seara, demisia tuturor miniștrilor USR-PLUS! ”Buna ziua, Romania! Este un moment care privește intreaga țara. Am promis ca vom fi un partid altfel și am fost un partid altfel. Nu am ezitat sa vorbim cand era mai facil sa tacem. Am aratat ca se poate altfel…