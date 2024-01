Ultima oră: Incendiu la un tren în mişcare, în judeţul Bistriţa-Năsăud Tren in flacari, in Bistrița-Nasaud! Pompierii se afla la fața locului. 20 de persoane au fost evacuate. ”Pompierii militari intervin pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un tren pe raza localitatii Cociu. Din primele informatii incendiul se manifesta la doua vagoane”, a transmis, marti, ISU Bistrita-Nasaud. Sursa citata a precizat ca, in momentul izbucnirii incendiului, trenul se afla in miscare. ”In tren se aflau 20 de persoane care au fost evacuate, acestea nu ar avea nevoie de ingrijiri medicale”, au mai precizat pompierii, interventia fiind in plina desfasurare. Articolul Ultima ora:… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

