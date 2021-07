Stiri pe aceeasi tema

- Urșii continua sa faca faca prapad in satele din zona de munte a județului Vrancea. Noaptea trecuta cațiva urși au intrat in trei stupini amplasate intr-o poiana situata la marginea satului Broșteni, unde au distrus 45 de stupi. Imaginea era una dezolanta in aceasta dimineața: stupi daramați, capace…

- Urșii continua sa faca faca prapad in satele din zona de munte a județului Vrancea. Noaptea trecuta cațiva urși au intrat in trei stupini amplasate intr-o poiana situata la marginea satului Broșteni, unde au distrus 45 de stupi. Imaginea era una dezolanta in aceasta dimineața: stupi daramați, capace…

- Premierul Florin Cițu a declarat ca a cerut un raport privind atacurile urșilor și vrea sa afle cum procedeaza alte țari inainte ca Guvernul sa aprobe ordonanța aflata in lucru anunțata de ministrul mediului, Tanczos Barna, care prevede alungarea, relocarea sau impușcarea urșilor care provoaca pagube…

- Pentru ca nu au nicio idee constructiva pentru municipiu sau vreo realizare in atatea luni de mandat, consilierii locali de la PNL și USR PLUS par ca și-au propus sa iși mai spele din imaginea șifonata prin intermediul unui proiect reincalzit. Proiect frumos de altfel pentru municipiu, daca in acest…

- Pe final de an școlar, sub sloganul „Un elev, o carte”, Asociația „Fiii comunei Obilești” a organizat in premiera in data de 04.06.2021, la Școala Gimnaziala nr. 2 Bordeasca Veche, comuna Tataranu, județul Vrancea o expoziție de carte cu donare. Prin carțile daruite membrii asociației și-au propus sa…

- ,,Copiii se nasc cu aripi, dar profesorii ii invața sa zboare, chiar și cu o aripa franta intr-o zi furtunoasa” In localitatea Pitulușa din comuna Broșteni, peste 40 de copii cu varste cuprinse intre 6 si 18 ani beneficiaza de activitați recreative și de socializare, in cadrul unui centru…

- La inceputul lunii februarie a acestui an, managereul BIG Market Focșani a demarat o campanie prin care anunța ca doneaza maști in valoare de 200.000 lei asociațiilor sau ONG-urilor inscrise in Registrul entitaților/unitaților de cult. „Campania din februarie a fost un real succes, motiv pentru care…