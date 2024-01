Stiri pe aceeasi tema

- Data: 26 Ianuarie 2024 Ora: 15:35 Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 2 Ramnicu Sarat-Focșani, la ieșire din localitatea Urechești, județul Vrancea, s-a produs un accident rutier in care au fost implicate un autotren inmatriculat in Ucraina și doua autoturisme,…

- Doua autobasculante și doua tiruri au fost implicate intr-un accident rutier produs pe DN2 E85, in zona localitații Bizighești, comuna Garoafa. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane a informat in aceasta dimineața, la ora 7.05, ca pe DN 2 Focșani-Bacau, in zona localitații…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca pe DN 2 Focșani-Bacau, in zona localitații Garoafa, județul Vrancea, a avut loc un accident rutier intre doua autotrenuri și doua autobasculante, soldat cu ranirea ușoara a unei persoane din tir, ce a refuzat transportul la…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, pe DN 24 Tisita Tecuci, la intersectie cu DJ 252, in zona localitatii Cosmesti, judetul Galati, a avut loc un accident in care au fost implicate trei autoturisme si o autoutilitara.In urma coliziunii, o persoana necesita…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca la aceasta ora (08:00), sunt inchise din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile 20 drumuri naționale: A. Județul BRAILA: 1. DN 21 intre jud. Braila și Ialomița 2. DN 2B intre jud. Braila și Buzau 3. DN 22 intre Braila…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca traficul este blocat temporar pe DN 1C Cluj Napoca ndash; Dej, in zona localitatii Rascruci, judetul Cluj, dupa ce cinci autovehicule au fost implicate intr un accident.Doua persoane au fost ranite, primind ingrijiri medicale…