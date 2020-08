Asociației Comunelor din Romania, filiala Vrancea are de vineri un sediu nou, situat pe strada Cimpului din municipiul Focșani. Achiziționarea apartamentului in care funcționeaza ACoR Vrancea s-a facut cu sprijinul celor 68 de primari de comune din Vrancea, membrii ai asociației. „Cu mari eforturi, cu economii, fara donații, sponsorizari, noul spațiu care acum este proprietatea […] Articolul ULTIMA ORA! FOTO! Asociația Comunelor din Romania, filiala Vrancea, s-a mutat in casa noua apare prima data in Monitorul de Vrancea .