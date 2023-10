Ultima oră: Atac armat în Bruxelles. Doi oameni, împușcați mortal. Ce a strigat atacatorul S-au auzit impușcaturi in centrul capitalei Belgiei, pe Boulevard d’Ypres. Potrivit autoritaților, contactate de presa belgiana, sunt doi morți. Tanarul care a impușcat mortal doi oameni ar fi folosit o pușca automata și ar fi strigat „Allahu akbar” inainte de crima. Sunt mai multe persoane ranite. Barbații morți sunt cel mai probabil cetațeni suedezi. Aceștia purtau tricourile echipei de fotbal din Suedia. In aceasta seara, are loc meciul de fotbal dintre Belgia și Suedia. Bruxelles images choquantes #Bruxelles pic.twitter.com/JicccODJ52 — ???????????????????????????? (@Milanista_Sab) October… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

