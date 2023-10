Ultima oră: Armata israeliană anunță că „nu este cazul” de o încetare a focului în Gaza Armata israeliana a transmis, marți, ca nu se pune problema unei incetari a focului in Gaza. In acest context, punctul de trecere a frontierei de la Rafah, din Gaza catre Egipt, ramane inchis. Jumatate de milion de copii trebuie sa paraseasca Gaza, dar singura cale de ieșire de acolo este incetarea focului, susține UNICEF, Fondul Națiunilor Unite pentru copii. Aproape 3000 de oameni au murit in Gaza in urma bombardamentelor israeliene, de la inceputul razboiului. In continuare, sute de mii de oameni din enclava așteapta sa treaca granița spre Egipt pentru a scapa de bombardamente. Citeste articolul mai departe pe money.ro…

