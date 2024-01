Stiri pe aceeasi tema

- Operațiune in desfașurare, luni, 8 ianuarie, in Capitala. La fața locului sunt mai mulți polițiști, inclusiv negociatori. Operațiunea contracronometru e in plina desfașurare. Oamenii legii au intervenit și se incearca detensionarea situației. Un barbat ar fi amenințat cu moartea o femeie, iar apoi s-ar…

- Un barbat in varsta de 42 de ani, din Targu Jiu, este cercetat penal pentru ca exercita slujea intr-o biserica din municipiu, deși nu era preot. Mai mult, el nu i-a permis unui preot, din cadrul aceluiași lacaș de cult, sa iși desfașoare activitatea profe

- Aproape 2.000 de oameni care se aflau la Palatul Versailles, unul dintre cele mai vizitate monumente din Franta, a fost evacuați miercuri dimineata, 20 decembrie, in urma unei amenintari false cu bomba, potrivit Le Figaro.Incidentul a avut loc la ora locala 10.20, fiind semnalat un „posibil pachet suspect”,…

- Un incendiu a izbucnit, luni, la o cisterna incarcata cu motorina, pe Bulevardul Metalurgiei nr.29 din București. Circulația a fost oprita in zona, conform unor surse judiciare.- Știre in curs de actualizare -

- Bucurestenii s-au intors la munca, dupa mini-vacanta de la inceputul lunii decembrie. Cum au fost „intampinati” de infrastructura Capitalei? Cu un blocaj la metrou. Un tren s-a defectat luni dimineața pe cea mai circulata magistrala, care leaga nordul de sudul Capitalei. Trenurile și așa aglomerate…

- "Luni, in jurul orei 12:25, polițiștii Secției 2 Timișoara au fost sesizați cu privire la faptul ca o societate comerciala de pe Calea Buziașului din Timișoara a primit un e-mail in jurul orei 10:00, ce conținea informații privitoare la o amenințare cu bomba", a transmis IPJ Timiș. La fața locului s-au…

- Un cetațean al Azerbaidjanului a fugit din Aeroportul Internațional Chișinau. Oamenii legii sint in alerta și il cauta Potrivit surselor TVR Moldova, un cetațean al Azerbaidjanului a dat bir cu fugii de pe Aeroportul Internațional Chișinau. Acesta se afla in zona sterila, iar ultima data a fost surprins…

- Un studiu facut recent in Suedia arata ca introducerea unui tip de alge marine roșii in alimentația bovinelor va elimina tot conținutul nociv al gazelor eliminate de acestea. Gospodarii insa privesc cu scepticism acest lucru.Doi localnici dintr-o comuna din Buzau sunt printre puținii gospodari din zona…