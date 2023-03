Ultima oră - Al treilea cutremur produs duminică, în România Un cutremur cu magnitudinea 4,3 a avut loc duminica seara in județul Covasna, anunța Mediafax. Seismul s-a produs la ora 19.44, la adancimea de 153 kilometri, in zona seismica Vrancea, județul Covasna.Este al treilea cutremur produs duminica Cutremurul s-a produs la 49 km SE de Sfantu-Gheorghe, 53 km E de Brașov, 65 km NV de Buzau, 71 km V de Focșani, 74 km N de Ploiești și 98 km NE de Targoviște. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ultimul dintre cutremure s-a produs in aceasta seara, la ora 19.44, in zona seismica Vrancea, la adancimea de 140 km si a avut magnitudinea de 4,1. Seismul s-a produs la 52km SE de Sfantu-Gheorghe, 57km E de Brasov, 62km NV de Buzau, 66km V de Focsani, 76km N de Ploiesti, informeaza Institutul National…

- In ziua de 12.03.2023, 19:44:22 (ora Romaniei), s-a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU un cutremur mediu cu magnitudinea ML 4.1, la adancimea de 140 km.Cutremurul s-a produs la 52km SE de Sfantu-Gheorghe, 57km E de Brasov, 62km NV de Buzau, 66km V de Focsani, 76km N de Ploiesti.Este al treilea cutremur…

- An earthquake with a magnitude of 3.4 on the Richter scale occurred on Sunday, at 13:49 local time, in the seismic southeastern zone of Vrancea, Buzau county, according to the National Research and Development Institute for Earth Physics (INCDFP).The earthquake was registered at a depth of 125 kilometers,…

- Trei cutremure s-au produs, sambata, in judetul Gorj, potrivit datelor afisate de Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP).Primul seism cu magnitudinea 2,4 grade pe Richter s-a produs la ora locala 15:25, la o adancime de 15,4 km, in apropierea urmatoarelor orase:…

- In ziua de 11.03.2023, 14:09:18 (ora Romaniei), s-a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU un cutremur mediu cu magnitudinea ML 4.2, la adancimea de 140 km.Cutremurul s-a produs la 57km NV de Buzau, 58km SE de Sfantu-Gheorghe, 61 km E de Brasov, 64 km V de Focsani, 73 km NE de Ploiesti, a transmis Institutul…

- Un cutremur s-a produs, sambata duipa-amiaza, in Romania, in zona seismica Vrancea. In ziua de 11.03.2023, 14:09:18 (ora Romaniei), s-a produs in zona seismica Vrancea, un cutremur mediu cu magnitudinea ML 4.1, la adancimea de 140 km. Cutremurul s-a produs la 57km NV de Buzau, 58km SE de Sfantu-Gheorghe,…

- In ziua de 11.03.2023, 14:09:18 (ora Romaniei), s-a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU un cutremur mediu cu magnitudinea ML 4.1, la adancimea de 140 km.Cutremurul s-a produs la 57km NV de Buzau, 58km SE de Sfantu-Gheorghe, 61km E de Brasov, 64km V de Focsani, 73km NE de Ploiesti, a transmis Institutul…

- In ziua de 11.03.2023, 14:09:17 ora Romaniei , s a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU un cutremur mediu cu magnitudinea EWS 4.1, la adancimea de 124.581 km.Potrivit IUNFP, cutremurul s a produs la 54km SE de Sfantu Gheorghe, 57km E de Brasov, 60km NV de Buzau, 68km V de Focsani, 72km N de Ploiesti,…