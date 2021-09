Stiri pe aceeasi tema

- In județul Vrancea, in data de 28 septembrie 2021, dupa intrarea in vigoare a Legii 136/2020 privind carantina și izolarea, se afla: 778 persoane in carantina la domiciliu; 419 persoane in izolare la domiciliu; 144 persoane in izolare instituționalizata, dintre care 15 persoane sunt internate la ATI,…

- In județul Vrancea, in data de 19 septembrie 2021, dupa intrarea in vigoare a Legii 136/2020 privind carantina și izolarea, se afla: 709 persoane in carantina la domiciliu; 227 persoane in izolare la domiciliu; 104 persoane in izolare instituționalizata, dintre care 11 persoane sunt internate la ATI,…

- In județul Vrancea, in data de 17 septembrie 2021, dupa intrarea in vigoare a Legii 136/2020 privind carantina și izolarea, se afla: 680 persoane in carantina la domiciliu; 150 persoane in izolare la domiciliu; 95 persoane in izolare instituționalizata, dintre care 10 persoane sunt internate la ATI,…

- In județul Vrancea, in data de 17 septembrie 2021, dupa intrarea in vigoare a Legii 136/2020 privind carantina și izolarea, se afla: 680 persoane in carantina la domiciliu; 150 persoane in izolare la domiciliu; 95 persoane in izolare instituționalizata, dintre care 10 persoane sunt internate la ATI,…

- In județul Vrancea, in data de 15 septembrie 2021, dupa intrarea in vigoare a Legii 136/2020 privind carantina și izolarea, se afla: 712 persoane in carantina la domiciliu; 134 persoane in izolare la domiciliu; 92 persoane in izolare instituționalizata, dintre care 10 persoane sunt internate la ATI,…

- In județul Vrancea, in data de 14 septembrie 2021, dupa intrarea in vigoare a Legii 136/2020 privind carantina și izolarea, se afla: 742 persoane in carantina la domiciliu; 184 persoane in izolare la domiciliu; 95 persoane in izolare instituționalizata, dintre care 8 persoane sunt internate la ATI,…

- Unul dintre cei trei tineri care au murit in accidentul din Focșani a fost polițist la Brigada Rutiera. Catalin Enache era pus la dispoziție de aproximativ doi ani, la Secția 5, dupa ce a fost prins drogat la volan, scrie gandul.info. Mihai Bajenaru, Claudiu Despa și Catalin Enache sunt tinerii care…

- Trei vieți au fost curmate in noaptea de joi spre vineri, intr-un cumplit accident rutier produs pe Calea Munteniei (DN 2 E 85) din Focșani. Mihai Bajenaru (22 de ani), originar din Dumbraveni, Claudiu Despa (18 ani) din localitatea Popești și Catalin Enache (30 de ani) din Golești au murit dupa ce…