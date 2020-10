Stiri pe aceeasi tema

- Regatul a parasit oficial Uniunea la 31 ianuarie si continua sa aplice reglementarile europene in perioada de tranzitie, pana la sfarsitul anului. In cazul in care nu se ajunge la un acord, in relatiile celor doua parti se vor aplica reglementarile Organizatiei Mondiale a Comertului (OMC), care prevad…

- Un grup de douazeci si noua de tari, printre care Statele Unite si Germania, au emis joi o declaratie comuna prin care au condamnat restrictionarea internetului de catre conducerea de la Minsk, dupa ce in Belarus au avut loc luna trecuta alegeri prezidentiale "frauduloase", transmite Reuters preluat…

- Un grup de douazeci si noua de tari, printre care Statele Unite si Germania, au emis joi o declaratie comuna prin care au condamnat restrictionarea internetului de catre conducerea de la Minsk, dupa ce in Belarus au avut loc luna trecuta alegeri prezidentiale "frauduloase", transmite Reuters.…

- Cetatenii din Belarus au dreptul sa participe la proteste, a afirmat miercuri secretarul de Stat american, Mike Pompeo, indemnand Administratia autoritarista de la Minsk sa inceteze actiunile de reprimare, anunța MEDIAFAX."Vrem ca poporul belarus sa se bucure de libertatile pe care le revendica",…

- Un manifestant a fost ucis luni seara in Belarus de un dispozitiv exploziv pe care intentiona sa il arunce asupra fortelor de ordine, in timpul protestelor impotriva realegerii duminica a presedintelui Aleksandr Lukasenko, a anuntat politia locala, relateaza AFP preluat de agerpres. "Unul dintre…

- Confruntari intre politie si protestatari au avut loc luni, pentru a doua seara, la Minsk, dupa ce presedintele in exercitiu Aleksandr Lukasenko a obtinut o victorie clara in alegeri care sunt contestate, relateaza Reuters.

- O disputa intre Moscova si Minsk in legatura cu detentia a peste 30 de barbati pe care Belarus ii acuza ca sunt mercenari rusi s-a adancit sambata, in timp ce cele doua parti s-au contrazis reciproc asupra planurilor de deplasare ale grupului.