- Primarul municipiului Baia Mare, Catalin Cherecheș, și-a pregatit din timp ieșirea din țara. A facut un live pe Facebook, vineri, 24 noiembrie, la 3 dimineața, a schimbat doua taxiuri pentru a scapa de eventualii urmaritori si a folosit buletinul unui var primar ca sa treaca prin vama. Catalin Chereches…

- Israelul a eliberat vineri 39 de palestinieni din inchisori israeliene, in cadrul acordului de armistitiu de patru zile incheiat cu Hamas, a anuntat emiratul Qatar. La schimb, 24 de ostatici – 13 israelieni, zece thailandezi si un filipinez – au fost predati Comitetului International al Crucii Rosii…

- Ministerul Afacerilor Interne se pare ca are grave probleme cu personalul, in ultima perioada. Imaginea sa este știrbita, aproape zilnic, de proprii angajați. Poliția Capitalei a ieșit cu un comunicat de presa prin care ne informeaza ca 2 polițiști au fost saltați joi de DIICOT, in urma unor percheziții…

- Bojdeuca lui Ion Creanga din Iași urmeaza sa fie redeschisa publicului, cel mai probabil in luna decembrie, dupa renovari majore, efectuate in cadrul unui proiect in valoare totala de 1,8 milioane de euro. Mai multe fotografii au starnit rumoare pe internet, deoarece cladirea pare sa fie foarte modernizata,…

- Organizația Mondiala a Sanatații a dat o noua alerta epidemiologica privind rujeola la nivel global. Numarul cazurilor a crescut alarmant peste tot. Inclusiv la noi in tara – avem mii de cazuri de la inceputul anului. Cele mai multe cazuri au fost inregistrate de la inceputul anului in judetul Mures,…

- Ukraine’s President Volodymyr Zelenskyy on Sunday, demanded rapid changes in the operations of Ukraine‘s military medical system as he announced the dismissal of the commander of the medical forces, according to Reuters. Zelenskyy’s move was announced as he met Defence Minister Rustem Umerov, and coincided…

- Un grup de celebritați cu origini evreiești a criticat deschis TikTok pentru ca a permis o creștere a conținutului antisemit, in special in urma atacului Hamas asupra Israelului din 7 octombrie. Aceasta situație a starnit ingrijorari serioase, deoarece pare sa influențeze publicul tanar in moduri tulburatoare.…

- The UN Security Council approved a resolution Wednesday calling for “urgent and extended humanitarian pauses and corridors throughout the Gaza Strip,” marking the first time a resolution on the issue has passed since the start of the Israel-Hamas war on October 7, according to Politico. The 15-member…