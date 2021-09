Stiri pe aceeasi tema

- Armata americana a facut inutilizabile zeci de avioane și vehicule blindate si un sistem de aparare antiracheta inainte de a parasi aeroportul din Kabul in cursul noptii de luni spre marti, 31 august, a declarat generalul Kenneth McKenzie, șeful comandamentului central al armatei americane informeaza…

- Armata americana a anuntat vineri ca a efectuat un atac cu drona impotriva unui „organizator” al organizatiei Stat Islamic al Khorasan (ISIS-K) , gruparea care a revendicat atacul de joi de la aeroportul din Kabul, informeaza sambata AFP si Reuters. „Atacul aerian fara pilot a avut loc in provincia…

- Statele Unite sunt criticate pentru decizia de a se baza pe talibani sa asigure perimetrul aeroportului din Kabul, singurul din Afganistan care este deschis si de unde toate fortele straine isi evacueaza cetatenii si personalului ambasadelor. Cel putin 13 soldati americani si 90 de oameni au fost ucisi…

- Doisprezece soldați americani au fost uciși și alți cincisprezece au fost raniți în atentatele sinucigașe comise joi în apropierea aeroportului din Kabul, a indicat un un înalt responsabil american, precizând ca evacuarile din Afganistan au continuat totuși, relateaza AFP."Doi…

- Secretarul de presa al Pentagonului a anunțat joi ca o explozie a avut loc in afara aeroportului din Kabul, adaugand ca nu este clar daca sunt raniți, relateaza Reuters. Informațiile inițiale arata ca explozia a fost provocata atentat sinucigas, potrivit unui oficial american citat de Reuters. Un oficial…

- Armata SUA a evacuat pana in prezent peste 3.200 de persoane din Afganistan, in special personalul american, cu ajutorul unor avioane militare, a declarat marti un oficial de la Casa Alba, sub rezerva anonimatului, relateaza AFP. In afara de aceste 3.200 de persoane, aproape 2.000 de refugiati afgani…

