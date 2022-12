Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadorul Romaniei la Viena, Emil Hurezeanu, susține ca președintele Austriei, Alexander Van der Bellen, a avut recent o atitudine favorabila intrarii Romaniei in spațiul Schengen, insa rolul decisiv in formularea unei opinii aparține executivului austriac care are in continuare o „atitudine mai degraba…

- „Daca din varii motive nu vom reuși pana pe 8 decembrie sa avem o certitudine ca lucrurile sunt clare, exista posibilitatea ca aceasta decizie sa fie amanata”, spune Klaus Iohannis despre aderarea Romaniei la spațiul Schengen, relateaza Mediafax. El precizeaza ca ministrul de Interne, Lucian Bode, va…

- Cancelarul austriac Karl Nehammer (OVP) a declarat marți, cu o zi inainte de o vizita la Zagreb, ca Viena nu are o problema cu aderarea Croației la Schengen și a subliniat ca aceasta țara iși protejeaza bine frontierele. In schimb, el a precizat ca Romania, Bulgaria și Ungaria lasa migranții ilegali…

- Guvernul Olandei a trimis in Romania o misiune de evaluare care sa verifice stadiul indeplinirii criteriilor necesare pentru aderarea la spațiul Schengen, au declarat pentru G4Media surse oficiale. Misiunea este formata din experți și va dura pana la sfarșitul acestei saptamani. Potrivit surselor citate…

- Eurodeputații au dat, joi, un vot favorabil pentru aderarea Croației la spațiul Schengen, transmite Reuters. Cu o majoritate de 534-53, parlamentul a votat in favoarea ridicarii controalelor ramase la frontierele dintre spațiul Schengen și Croația. O decizie finala va trebui acum sa fie luata de Consiliul…

- Expertii Comisiei Europene si ai statelor membre vor prezenta, miercuri, 26 octombrie, la Bruxelles, Grupului de lucru pentru chestiuni Schengen, raportul si concluziile lor privind misiunea de evaluare Schengen din Romania si Bulgaria. Consiliul trebuie sa faca apoi pasii necesari pentru ca cele doua…

- The European Parliament urges member states to allow Bulgaria and Romania to join the Schengen travel-free area without delay, according to a press release. In a resolution adopted on Tuesday, the Members of the Parliament (MEPs) said that the Council should adopt a decision on Romania and Bulgaria’s…

- Poland, Estonia, Latvia, and Lithuania were scheduled to begin enforcing a ban on access to their countries for most Russians with EU visas on Monday, moving all four beyond the curbs recently agreed by all 27 EU members, according to RFE/RL. Russian citizens with a Schengen visa for tourism, business,…