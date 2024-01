Stiri pe aceeasi tema

- Regimul Plahontiuc a facut multe erori pentru Republica Moldova și pentru imaginea țarii, iar eu nu am fost și nu sint omul lui, a precizat ex-ministrul Afacerilor Externe și Integrarii Europene, Tudor Ulianovschi, la emisiunea Rezoomat de la Rlive TV. „Nu am fost, nu sint și nici nu voi fi omul lui…

- Nicu Popescu, actualul ministru al Afacerilor Externe si Integrarii Europene, va fi numit in fucția de negociator-șef in procesul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeana, potrivit unor surse citate de Ziarul de Garda. Oficial, prim-ministrul Dorin Recean a declarat ca echipa de negociatori…

- Viceprim-ministru, Ministru al Afacerilor Externe și Integrarii Europene al Republicii Moldova, Nicolae Popescu, a fost decorat cu „Ordinul Republicii”. Șefa statului Maia Sandu a semnat astazi un decret in acest sens. „Distincția este oferita in semn de inalta apreciere a profesionalismului manifestat…

- Armata romana pregatește noua doctrina militara, documentul care va stabili condițiile de angajare a țarii noastre in razboi, a declarat in exclusivitate la TVR Info șeful Statului Major, generalul Vlad Gheorghița, in prima apariție publica de la numirea in funcție. Strategia care va fi formulata in…

- Viceprim-ministrul Moldovei, ministrul Afacerilor Externe și Integrarii Europene, Nicu Popescu, a avut o discuție telefonica cu noul ministrul al afacerilor externe al Poloniei, Radoslaw Sikorski. Diplomatul moldovean a transmis sincere felicitari și mult succes omologului sau polonez in exercitarea…

- Viceprim-ministrul, ministrul Afacerilor Externe și Integrarii Europene al Republicii Moldova, Nicu Popescu, a avut o conversație telefonica cu Olha Stefanishyna, viceprim-ministru pentru Integrare Europeana și Euro-Atlantica al Ucrainei. Șeful diplomației moldovenești a declarat ca in cadrul dialogului…

- Constatarile de la Bruxelles arata ca Republica Moldova are cea mai buna dinamica de reforme dintre țarile candidate pentru aderarea la Uniunea Europeana. Declarația a fost facuta astazi de vicepremierul Nicu Popescu, ministru al Afacerilor Externe și Integrarii Europene, in cadrul unei conferințe de…

- Avionul cu primul grup de romani evacuati din Fasia Gaza, alaturi de membri ai familiilor lor, a aterizat, miercuri seara, la Baza 90 de la Otopeni.Cetațeni romani evacuați din zona de razboi din Fașia Gaza, la București, 8 noiembrie 2023 / Foto: INQUAM/Octav Ganea Un numar de 129 de cetațeni romani…