Uleiul de măsline se folosește la prăjit sau nu? Uleiul de masline este renumit pentru nutrienții sai, insa nu de puține ori apare intrebarea daca el poate fi folosit sau nu la gatit. Deși știm ca este minunat in salate, este important de știut și daca uleiul de masline se foloseșe la prajit sau nu.Despre uleiul de maslineUleiul de masline este utilizat de secole in zona mediterana și este considerat unul dintre cele mai vechi uleiuri utilizate de oameni. De-a lungul timpului, a fost folosit nu doar in bucatarie, ci și in ritualuri religioase și ceremoniale.Grasimile sanatoase din masline sunt extrase pentru a produce ulei de masline, una dintre… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

