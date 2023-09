Stiri pe aceeasi tema

- Un nou furt impresionant de ulei de masline in Spania, de data aceasta cu o valoare de peste o jumatate de milioane de dolari, este cel mai recent exemplu al modului in care preturile record alimenteaza un val de infractiuni in cel mai mare producator mondial de ulei de masline, informeaza Bloomberg.O…

- Razvan Miheț știe cum sa se bucure din plin de timpul petrecut alaturi de prieteni. De aceasta data, fostul cumnat al Deliei Matache a fost vazut in compania unui persoane apropiate și se pare ca se simte in largul lui, chiar și atunci cand nu este in prejma femeilor.

- Ministerul turc al Comerțului a intrerupt exporturile de ulei de masline pina la 1 noiembrie din cauza creșterii globale a prețurilor la uleiul de masline, precum și a vinzarii de ulei turcesc catre țari terțe de catre Spania și Italia. Potrivit ministerului, costul uleiului de masline in Turcia a crescut…

- Evenimentele meteorologice extreme, ce variaza de la secete la inundatii pe scara larga, precum si alte efecte ale schimbarilor climatice sunt in crestere in Asia si vor afecta securitatea alimentara si ecosistemele de pe acest continent, a anuntat Organizatia Meteorologica Mondiala (OMM), citata de…

- Catalin Gherzan atrage atenția privind impactul unor masuri fiscale Catalin Gherzan atrage atenția ca Guvernul nu trebuie sa ia masuri fiscale care sa puna frana principalelor motoare de dezvoltare economica. In ultima vreme au aparut informații legate de eliminarea unor facilitați fiscale in domenii…

- Romania nu este la prima plafonare aplicata. Pretul laptelui a fost limitat in urma cu putin timp, iar anul trecut, cel al materialelor lemnoase. In ambele cazuri, s-a ajuns la situatii limita, susțin specialiștii. Pe de alta parte, Consiliul Concurentei are o opinie imparțita.

- Poliția Romana atrage din nou atenția asupra fraudelor online, comise prin metoda phishingului. Victimele sunt abordate prin diferite moduri (e-mail, SMS, voice phishing) și sunt determinate sa transmita atacatorilor date personale, bancare sau de autentificare, pe care autorii le utilizeaza in scopul…