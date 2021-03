Pe langa faptul ca accelereaza procesele de vindecare a ranilor, aloe vera hidrateaza și menține tinerețea pielii. De la taieturi și rani, pana la acnee, arsuri, eczeme și psoriazis, aloe vera calmeaza, hranește, hidrateaza și vindeca. Proprietati antiinflamatoare si antimicrobiene Astazi, planta este incorporata in diverse produse de ingrijire a pielii, precum creme, loțiuni, seruri, sapunuri, șampoane, parfumuri, creme de ras. Pentru o planta medicinala, aloe vera are un conținut nutrițional impresionant. Cei mai importanți compuși din aloe sunt: vitaminele B1, B2, B6, B12, C, E, acid folic…