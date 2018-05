Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce The Motans a lansat „Nota de plata" cu INNA, o piesa care a cucerit publicul din Romania, cei doi artiști revin cu o noua colaborare. „Pentru ca" este o piesa de dragoste compusa de INNA, The Motans (Denis Roabeș), Marco&Seba (Marcel Botezan și Sebastian Barac) și produsa de ei, „resposansibili"…

- Dupa succesul Trilogiei „Iubiri secrete” și al albumului „Despre el”, Irina Rimes deschide „Trilogia II” cu piesa „Beau”. „Am promis ca voi scrie despre un capitol nou al vieții mele, dar nu cred ca m-am detașat de cel vechi. Piesele acestea sunt ramașite din trairi vechi care s-au conturat abia acum.…

- Cu multe simboluri personale, dupa cum spune Denis Roabeș, care se regasesc atat in versuri, cat și in imaginea videoclipului, The Motans a lansat single-ul „Jackpot”, impreuna cu videoclipul piesei, produs de Loops Production pentru Global Records.

- Colaborarea anului 2018. Vescan lanseaza cea de-a doua piesa de pe albumul #MuzicaSauNebunie, „Ca doi necunoscuți” feat Raluka. La cateva ore de la lansare piesa a facut deja peste 100 de mii de vizualizari si se afla pe locul 5 in topul celor mai populare videoclipuri pe Youtube. Un succes garantat!…

- Shazam e aplicația cool care te ajuta de fiecare data cand iți place o melodie super mult și habar n-ai cum se numește. In ultima saptamana, astea au fost cele mai cautate piese in Romania. 5. Sofi Tukker Feat. NERVO & The Knocks & Alisa Ueno – Best Friend 4. Lost Frequencies & Netsky – Here With You…

- Interpretul din Moldova Guz cucerește noi orizonturi și iși face tot mai mult simțita prezența pe piața muzicala nu doar din țara noastra, dar și din Romania. Ieri, acesta a lansat un videoclip nou la melodia „Prefer”, care a intrat din prima pe toate posturile radio de peste Prut și a cucerit instantaneu…