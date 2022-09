Uite că se poate: Acțiunile TRANSGAZ au explodat la Bursă! Acțiunile TRANSGAZ au explodat la Bursa! E vorba de o apreciere masiva a acțiunilor Transgaz, dupa anunțul intenției de majorare a capitalului. Acțiunile Transgaz (TGN) inregistrau o apreciere de aproape 12%, dupa pranz, la 235,5 lei/ unitate, anunța financialintelligence.ro, joi, 29 septembrie. Evoluția vine dupa ce, miercuri seara, conducerea Transgaz a anuntat ca propune actionarilor […] The post Uite ca se poate: Acțiunile TRANSGAZ au explodat la Bursa! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

