Stiri pe aceeasi tema

- Dosarul cu șina va fi eliminat definitive-amendament aprobat in Comisia de Administrație Publica și Amenajarea Teritoriului din Camera Deputaților Proiectul Legii privind stabilirea unor masuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale a fost modificat, astfel incat, pentru furnizarea…

- Romania are o rata de absorbtie de 67% pentru cadrul financiar 2014-2020, in conditiile in care acesti bani mai pot fi absorbiti pana in decembrie 2023, a anuntat, miercuri, purtatorul de cuvant al Guvernului, Dan Carbunaru. Pana la acest moment, nivelul de absorbtie pentru perioada alocarii 2014-2020…

- Comisia pentru munca si cea pentru buget de la Camera Deputatilor s-au reunit marti pentru a da raport pe ordonanta de urgenta prin care au fost marite salariile parlamentarilor si primarilor. Liderul grupului parlamentar al PSD, Alfred Simonis, a solicitat ca cele doua comisii sa se intruneasca in…

- A demarat proiectul „DIGIX – Competențe digitale avansate pentru Industria 4.0” (cod SMIS 142634), care este in implementare in perioada 19.09.2022-31.12.2023. Confederatia patronala UGIR – Uniunea Generala a Industriasilor din Romania este interesata sa ofere sprijin intreprinderilor pentru a fi in…

- Guvernul va continua prin actiunile sale sa imbunatateasca viata oamenilor care traiesc in mediul rural, a transmis, duminica, premierul Nicolae Ciuca, de Ziua Satului Romanesc. “Faptul ca astazi sarbatorim Ziua Satului Romanesc, ca urmare a unei initiative legislative a PNL, este nu doar un simbol…

- Europarlamentarul sibian Nicu Stefanuta (USR/ Renew Europe) intentioneaza sa ceara ajutorul sibienilor stabiliti in strainatate pentru constructia noului spital, o investitie pe care intentioneaza sa o realizeze Consiliul Judetean, ce detine deja terenul si planul, insa pentru care nu exista deocamdata…

- Tații vor putea sta de doua ori mai mult in concediu, la apariția nou-nascutului, conform unui proiect de ordonanța de urgența ce a primit deja aviz pozitiv din partea Consiliului Legislativ. Masura nu reprezinta vreun act de marinimie din partea Guvernului ci o obligație impusa de Uniunea Europeana.…

- Parcul auto al serviciilor judetene de ambulanta din tara este depasit si exista un deficit de 43,34% de personal si de 55,5% de medici, a anunțat dr. Alis Grasu, managerul Serviciului de Ambulanța București-Ilfov (SABIf), la Iași, cu prilejul Zilei Naționale a Ambulanței (28 iulie). Concret, in 2021,…