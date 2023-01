Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana vrea sa reduca birocratia si costurile pentru a ajuta operatorii de telefonie, precum Deutsche Telekom, Orange, Telecom Italia si altii, sa isi extinda retelele de telefonie 5G, potrivit unui document al Executivului comunitar consultat de Reuters. Fii la curent cu cele mai…

- Comisia Europeana vrea sa ceara gigantilor din tehnologie (precum Google si Meta) si operatorilor de telecomunicatii din UE sa furnizeze informatii cu privire la planurile lor de investitii, inainte de a prezenta o legislație care i-ar putea obliga pe cei dintai sa plateasca pentru costurile de rețea.…

- Uniunea Europeana a oferit Chinei vaccinuri gratuite impotriva COVID-19, a anunțat marți, 3 ianuarie, Comisia Europeana, in contextul in care infecțiile au crescut in aceasta țara dupa ce Beijingul a renunțat la controversata sa politica „zero-COVID”, relateaza agenția Reuters , citata de Agerpres .…

- Compania germana a lui Nicola Osypka vinde de zeci de ani in Europa dispozitive medicale utilizate in operațiile la nou-nascuți, insa noile norme ale Uniunii Europene au obligat-o sa ia decizii dificile, scrie Reuters. In conformitate cu reglementarile menite sa previna un nou scandal de sanatate, precum…

- Comisia Europeana a aprobat, marti, o schema in valoare de aproximativ 75 de milioane euro notificata de Romania si destinata despagubirii producatorilor agricoli pentru pagubele suferite de pe urma secetei severe din 2021 si 2022, informeaza un comunicat de presa al Executivului

- Consolidarea businessului operatorilor mobili duce la vanzarea activelor mai puțin importante pentru activitatea principala, cum sunt turnurile de transmisie date și voce. Vodafone a anunțat vanzarea unei parți din participația deținuta la Vantage Towers catre companiile americane de private equity…

- Influentul grup de lobby reprezinta aproximativ 20 de milioane de angajati din forta de munca germana. Dulger a declarat pentru ziarul german Bild am Sonntag ca economia germana slabeste si sistemul social este ”in prag de colaps”. ”Costurile vor exploda”, a spus el, potrivit unei traduceri a CNBC.…