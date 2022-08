Uniunea Europeana intentioneaza sa organizeze o misiune de ”instruire si asistenta” a armatei ucrainene care ar urma sa aiba loc in tarile vecine, a anunțat, luni, Inaltul Reprezentant al UE pentru politica externa, Josep Borrell, relateaza AFP. Propunerea va fi discutata saptamana viitoare la Praga in cadrul Consiliului Ministrilor Apararii din tarile membre ale Uniunii, […] The post UE vrea sa instruiasca soldații ucraineni in țarile vecine appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .