Stiri pe aceeasi tema

- Programul "Descopera Uniunea". Cum te inscrii Peste 15 mii de tineri europeni, inclusiv români, care au împlinit 18 ani pot calatori gratuit cu trenul în Uniunea Europeana, în aceasta vara, daca se înscriu într-un program lansat de Comisia Europeana. Programul…

- "Anul acesta, la 1 ianuarie, cetatenii Romaniei au ajuns la cel de-al 11-lea an de circulatie neingradita in Uniunea Europeana si la cel de-al 6-lea de incorporare nerestrictionata pe pietele muncii tarilor UE. Cu totii stim aceste lucruri pentru ca migratia face deja parte din viata noastra de zi…

- Propunerea de buget pentru intervalul 2021-2027, prezentata de Comisia Europeana (CE) in aceasta luna, ar putea insemna o reducere semnificativa a fondurilor europene destinate statelor din Europa de Est, in cazul Romaniei impactul putand reprezenta 1,2% din Produsul Intern Brut (PIB), potrivit unei…

- Daca in Romania instituția DENUNȚATORULUI e hulita in contextul actual al discutarii legilor justiției și a problemelor create in jurul Direcției Naționale Anticorupție, in Europa lucrurile stau radical diferit. Un proiect al Comisiei Europene ridica nivelul de protecție a celor care denunța nereguli…

- Comisia Europeana a propus miercuri „Noile avantaje pentru consumatori”, prin care susține ca vrea sa se asigure ca toți consumatorii europeni beneficiaza pe deplin de drepturile conferite de legislația Uniunii. Aici vor fi abordate și situațiile in care anumite branduri internaționale ar introduce…

- ICR Stockholm prezinta, in colaborare cu Biblioteca de Muzica și Film din cadrul Konserthuset Stadsteatern, premiera la Stockholm a filmului romanesc Ana, mon amour (r. Calin Peter Netzer, 2017). Vizionarea va avea loc pe data de 25 aprilie 2018, incepand cu orele 18.30, la cinematograful Klarabiografen,…

- In contextul in care democratia este tot mai fragilizata in Europa, de regimuri iliberale care si-ar dori ca magistratii sa nu mai fie independenti politic, Klaus Iohannis este un exemplu pozitiv, pentru ca nu isi lasa tara din maini. O spune chiar presedintele Frantei, Emmanuel Macron. In…

- Scriitorii romani susțin Mișcarea #Rezist, pornita in strada anul trecut in timpul protestelor impotriva Ordonanței 13, iar pentru a arata acest lucru au purtat insigne galbene cu #Rezist la Targul International de Carte de la Leipzig. Potrivit unei postari pe pagina de Facebook #Rezist Zurich, scriitorii…