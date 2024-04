Liderii Uniunii Europene vor relansa planurile de eliminare a barierelor dintre piețele de capital ale blocului, in timp ce se intrec in gasirea a sute de miliarde de euro pentru a finanța “o extindere rapida a capacitaților de aparare ale continentului și tranziția sa ecologica”. Problema este ca nu pot indeplini doua obiective in același […] The post UE trebuie sa aleaga: aparare sau tranziție ecologica first appeared on Ziarul National .